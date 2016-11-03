В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах Московского узла по состоянию на 10:30 были отменены 19 рейсов, еще 12 были задержаны. Об этом сообщается на сервисе «Яндекс.Расписания».

В частности, как уточняет ТАСС, компания «Аэрофлот» отменила восемь рейсов из Шереметьева. Среди них рейсы: SU1210/1211 «Шереметьево — Самара — Шереметьево», SU2006/2007 «Шереметьево — Варшава — Шереметьево», SU1276/1277 «Шереметьево — Казань — Шереметьево» и SU1158/1159 «Шереметьево — Ростов — Шереметьево».

В сообщении отмечено, что пассажиры отмененных направлений будут перевезены на последующих рейсах.

По данным синоптиков, в столичном регионе к 06:00 3 ноября выпало около четырех миллиметров осадков. Снегопад продлится всю первую половину дня. Снег будет сопровождаться ветром скоростью до 10 метров в секунду. При этом температура воздуха повысится до 2–3 градусов Цельсия.