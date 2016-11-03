Комитет Государственной думы по делам национальностей начал разработку концепции законопроекта о российской нации. Об этом заявил председатель комитета Ильдар Гильмутдинов, передает «Интерфакс».

«Президент перед нами поставил серьезную задачу по формированию закона о российской нации. Пока говорить о каком-то содержании закона, наверное, нет необходимости. Мы сейчас как раз на стадии консультаций с экспертными группами, с коллегами, которые в этой теме, чтобы понять, сделать некое техзадание, которое бы определило, что мы хотим, что это будет», — заявил Гильмутдинов.

Депутат также отметил, что экспертам еще предстоит определить, будет ли это рамочный закон или это будет, по его словам, «серьезный, содержательный закон, который говорит, что мы разные, у нас разные культуры, разные традиции, но мы едины, мы в одной стране, мы единая политическая российская нация».

Ранее президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы разработать закон о российской нации. По мнению президента, в такой закон может вырасти стратегия по развитию национальных отношений в стране. Путин также поддержал идею провести Год единства российской нации. При этом он отметил, что пока еще не решен вопрос о специальной структуре, которая займется национальными вопросами на федеральном уровне.