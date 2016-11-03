Всероссийский центр изучения общественного мнения в преддверии праздника 4 ноября провел опрос среди жителей страны об их оценке народного единства в стране. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

44 % россиян заявили о народном единстве в стране

О том, что народного единства в стране нет, заявили также 44 % респондентов, еще 12 % затруднились с ответом.

Среди тех, кто заявил о наличии единства на территории России, 16 % в качестве причины его появления назвали сосуществование разных национальных и этнических групп, 15 % — сплочение народа в трудные минуты, а 9 % — особенности русского менталитета и культуры. В свою очередь, те, кто усомнился в народном единстве, чаще всего указывали на озабоченность людей собственными интересами (26 %), а также низкий уровень жизни и социальное расслоение (16%).

Опрос проводился среди 1 600 человек в 130 населенных пунктах 46 регионов России.