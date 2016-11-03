Пленум Верховного суда дал новые рекомендации по судебной практике уголовных дел об экстремизме — в частности, судья Олег Зателепин в ходе доклада обратил внимание на проблемы при квалификации репостов в соцсетях, заявив, что подобные случаи требуют «более детальной оценки». Об этом сообщает РАПСИ.

Отмечается, что суд дополнил постановление положением о том, что при рассмотрении подобных дел необходимо «исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать контекст, форму и содержание размещенной информации, наличие и содержание комментариев или иного выражения отношения к ней».

Это означает, что теперь, согласно изменениям, пользователей, распространяющих в своих социальных сетях чужие «экстремистские» посты, сопровождая их неодобрительными комментариями, не будут приравнивать к сторонникам подобных записей и идей.

В мае 2016 года суд приговорил к двум годам колонии-поселения инженера-механика из Твери Андрея Бубеева за репост материала о Крыме «ВКонтакте». Годом ранее Бубеева осудили на десять месяцев колонии за репосты похожих материалов и картинок, дела расследовались по статье 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти или вражды»).