Депутаты Государственной думы во втором и третьем, окончательном, чтениях приняли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за склонение спортсменов к применению допинга. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что в ходе работы над законопроектом правительство России внесло к нему поправки, смягчающие наказание. Так, склонение спортсмена к допингу тренером или специалистом теперь предполагает штраф на сумму до 300 тысяч рублей (ранее — 500 тысяч) и запрет на спортивную деятельность в течение трех лет или ограничение свободы на срок до года.

Вместе с тем в случае, если склонение к допингу проводится группой лиц либо в отношении нескольких спортсменов или с угрозой, а также в отношении несовершеннолетнего, максимальный штраф увеличивается до 500 тысяч рублей. Кроме того, виновные могут быть лишены свободы сроком на год.

В ситуации, когда допинг применяется тренером или спортивным врачом к спортсмену без согласия последнего, виновным грозит штраф в размере до миллиона рублей или лишение свободы сроком до года с лишением права на спортивную деятельность на срок до четырех лет. Если применение допинга повлекло по неосторожности смерть или другие тяжкие последствия, срок лишения свободы может увеличиться до трех лет с лишением права на спортивную деятельность до пяти лет.

В середине июля 2016 года Всемирное антидопинговое агентство признало достоверной информацию о реализации в России государственной допинговой программы, которая заключалась в том числе в подмене проб российских спортсменов в Сочи усилиями чиновников и спецслужб. Из-за этого агентство потребовало отстранить российскую сборную от Олимпийских игр 2016 года.

Однако МОК отказался последовать рекомендациям ВАДА и 24 июля заявил, что в соревнованиях смогут участвовать спортсмены, не уличенные в употреблении запрещенных препаратов, которых допустят международные федерации по соответствующему виду спорта. Вместе с тем 7 августа Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России, что привело к недопуску российских паралимпийцев к соревнованиям в Бразилии. Решение приняли по итогам рассмотрения все того же доклада Международного антидопингового агентства, в котором сообщалось о многочисленных случаях применения допинга среди российских атлетов. В частности, в документе говорилось, что допинг принимали 35 паралимпийцев — их пробы пропали в период между 2011 и 2015 годами. В Москве решение МПК называли «политическим».