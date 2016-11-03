Начальник карельской колонии ИК-7 Сергей Коссиев покинул свой пост после жалобы осужденного активиста Ильдара Дадина на пытки и избиения. Об этом сообщает интернет-издание «Газета.Ru» со ссылкой на высокопоставленные источники в Федеральной службе исполнения наказаний.

По данным издания, в настоящее время обязанности Коссиева выполняет его заместитель Александр Серов. По словам источников, это необходимо для проведения более эффективной проверки учреждения. Сообщается также, что семья Коссиева была взята под охрану из-за начавшейся «травли».

«Ему было рекомендовано удалить всю информацию о себе и своих родственниках из соцсетей, а также передвигаться по Сегежу не одному, а в сопровождении своих коллег. Также есть опасения и за жизнь его близких, ведь им также приходят угрозы в интернете», — уточнил собеседник издания.

Ранее оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал в своем Twitter-аккаунте ссылку на страницу во «ВКонтакте» Сергея Коссиева (сейчас эта страница удалена). Замглавы ФСИН Валерий Максименко назвал содержание его страницы «полным безобразием».

UPD (14:00): Начальник карельской ИК-7, где отбывает наказание активист Ильдар Дадин, Сергей Коссиев находится в отпуске. Об этом ТАСС сообщили в отделе кадров колонии.

Где на данный момент находится Коссиев и когда вернется к исполнению своих обязанностей, не уточняется.

Вместе с тем первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко рассказал телеканалу «Дождь», что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в карельскую колонию.

По словам Кириенко, в Кремле ждут от омбудсмена полной информации о ситуации. «Татьяна Москалькова находится как раз сейчас в этом учреждении, на месте разберется и примет необходимые решения. Я думаю, все прислушаются к рекомендациям уполномоченного по правам человека», — заявил Кириенко.

При этом в Instagram Москальковой опубликован снимок ее встречи с Дадиным. В подписи к фотографии говорится, что встреча проводится по просьбе заключенного.

1 ноября в средства массовой информации попало письмо активиста Ильдара Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеж. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.

Представители управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии подтвердили факт применения физической силы к Дадину. При этом они рассказали об одном эпизоде неповиновения активиста требованиям сотрудников колонии.

