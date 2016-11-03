Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о причинах получения американским актером Стивеном Сигалом российского гражданства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Он достаточно настойчиво и продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство», — заметил Песков, добавив, что Сигал «никогда не скрывал своих теплых чувств к России, и при этом он является достаточно известным актером».

Отмечается, что во время одного из недавних визитов на Сахалин в качестве гостя кинофестиваля «Край света» Сигал заявил, что в скором времени может получить российский паспорт.

Президентский указ о приеме Сигала в гражданство России был опубликован на сайте Кремля 3 ноября.