Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что ни один независимый правозащитник не откликнулся на предложение ведомства приехать в колонию, где содержится заявивший о пытках Ильдар Дадин. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По его словам, руководство службы было готово предоставить независимым правозащитникам джип еще три дня назад, когда в СМИ только появилась информация об избиениях заключенных. «Но никто не поехал. В колонии были только члены Общественной наблюдательной комиссии Карелии и уполномоченный по правам человека», — добавил Максименко.

На встрече с ОНК и омбудсменом Дадин подтвердил свои слова о пытках и побоях в карельской ИК-7, однако внешних следов истязаний на его теле не нашли. Во время мероприятия у него случился припадок, «похожий на эпилептический». Предполагается, что его могли спровоцировать причиненные до этого увечья. Также рассматривается версия о симуляции приступа.

В Следственном комитете отмечают, что пока заявления о пытках в колонии не подтвердились. При этом судебно-медицинская экспертиза еще ведется.

Начальник сегежской колонии Сергей Коссиев временно не исполняет свои обязанности. В отделе кадров заявили, что он ушел в отпуск.

1 ноября в средства массовой информации попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по введенной в июле 2014 года статье 212.1 УК РФ — за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Ранее Дадина четырежды задерживали и приговаривали к штрафу за участие в не согласованных с властями акциях — 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.