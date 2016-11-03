Зеленоградский районный суд приговорил 20-летнего Евгения Корта к одному году колонии-поселения за опубликованное на его странице во «ВКонтакте» изображение с националистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем и писателем Александром Пушкиным. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Суд признал Корта виновным по части 1 статьи 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Экспертиза установила, что изображенная на картинке «конфликтная ситуация» между Тесаком и Пушкиным содержит «совокупность психологических и лингвистических признаков унижения нерусских». Это послужило основанием частично удовлетворить требования обвинения, настаивавшего на двух годах лишения свободы.

Сам Корт утверждает, что в принципе не публиковал это изображение на своей странице во «ВКонтакте», а «случайно сохранил его». Защита собирается обжаловать приговор.