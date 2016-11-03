Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропортах Домодедово и Шереметьево, где из-за непогоды стали происходить задержки рейсов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ночь со 2 на 3 ноября в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево в связи с погодными условиями задержаны и отменены около 36 авиарейсов. Сложившаяся ситуация находится на контроле в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров», — говорится в сообщении.

В ведомстве также пообещали «принять меры прокурорского реагирования» в случае выявления нарушений.

Утром 3 ноября сообщалось, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах Московского узла по состоянию на 10:30 были отменены 19 рейсов, еще 12 были задержаны.