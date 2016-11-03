Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о США как о «мировом жандарме», заявив, что видит в них признаки «рабской психологии». Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

Напомню, этот человек возглавлял НАТО. Откуда такая рабская психология, спросите вы? Таких подбирают в руководство международных организаций, подконтрольных Вашингтону, и продвигают в политических элитах Европы. Как далеки эти люди с маленькой буквы, мечтающие о мировой жандармерии, от демократии. Не уверена, что они в принципе о ней знают мария захарова, официальный представитель МИД России

Ранее в интервью Sky News Фог Расмуссен призвал США «активнее вмешиваться в международные конфликты». Кроме того, бывший генсек НАТО высказал мнение, что Америка должна выступать в роли «международного полицейского».