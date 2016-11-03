Осужденный активист Ильдар Дадин, отбывающий наказание в карельской колонии ИК-7, на встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой рассказал, что на его теле не осталось следов избиения из-за того, что он был в одежде. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

По словам Москальковой, Дадин заявил, что к нему применялись «меры принуждения в виде наручников» и насилие. «Действия были по закону. Они стоят на пороге камеры и говорят, что сейчас будет проведен обыск, и просят покинуть камеру. Он говорит, что не будет покидать камеру. Тогда они были вынуждены применить наручники. Это выглядит корректно», — сказала омбудсмен.

Также она отметила, что, по словам Дадина, к нему применяли насилие «вне камеры». Но, как уточнила Москалькова, у нее нет доказательств, чтобы подтвердить или опровергнуть это. «Я верю и его словам, и словам сотрудников, которые показывают фотографии», — сказала Москалькова, добавив, что «он говорит об этом очень подробно и искренне, но когда разговариваешь со следователями, они говорят, что это требует исследования дополнительно».

Как сообщает «Новая газета», после визита Москальковой Дадина отвезли на обследование в городскую больницу Петрозаводска, где ему сделали магнитно-резонансную томографию и энцефалограмму. В больнице заявили, что медицинское обследование не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть диагноз эпилепсии у Дадина. Также, по словам главврача, Дадин не нуждается «ни в каком лечении».

На встрече с ОНК и омбудсменом Дадин подтвердил свои слова о пытках и побоях в карельской ИК-7, однако внешних следов истязаний на его теле не нашли. Во время мероприятия у него случился припадок, «похожий на эпилептический». Предполагается, что его могли спровоцировать причиненные до этого увечья. Также рассматривается версия о симуляции приступа.

В Следственном комитете отмечают, что пока заявления о пытках в колонии не подтвердились. При этом судебно-медицинская экспертиза еще ведется.

Начальник сегежской колонии Сергей Коссиев временно не исполняет свои обязанности. В отделе кадров заявили, что он ушел в отпуск.

1 ноября в средства массовой информации попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по введенной в июле 2014 года статье 212.1 УК РФ — за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Ранее Дадина четырежды задерживали и приговаривали к штрафу за участие в не согласованных с властями акциях — 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.