Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости перевести пожаловавшегося на побои Ильдара Дадина в другую колонию. Ее слова приводит агентство «Интерфакс».

Целесообразно было бы перевести Ильдара Дадина для отбывания наказания в другую колонию. Всегда будет некое подозрение в необъективности или субъективном подходе к человеку, содержащемуся здесь после таких резонансных заявлений Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России

Москалькова посетила Дадина в колонии в четверг, 3 ноября. При этом она не смогла выяснить, действительно ли заключенный подвергался избиениям и пыткам за пределами камеры. Ей известно лишь об одном случае его неповиновения сотрудникам учреждения.

Сам Дадин ранее отмечал, что не хочет, чтобы его переводили в другую колонию. «Я не прошу меня отсюда вытаскивать и переводить в другую колонию: я неоднократно видел и слышал, как избивают других осужденных, поэтому совесть не позволит мне отсюда бежать — я собираюсь бороться, чтобы помочь остальным», — заявлял он.

1 ноября в средства массовой информации попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по введенной в июле 2014 года статье 212.1 УК РФ — за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Ранее Дадина четырежды задерживали и приговаривали к штрафу за участие в не согласованных с властями акциях — 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.