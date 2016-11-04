Как сообщает телеканал «Дождь», глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в российских колониях и, в частности, дело оппозиционера Ильдара Дадина.

«Я знаю, что Путин в курсе, точно. Это (возможные пытки Дадина — прим. «Дождя») был один из примеров, когда я говорил о расширении полномочий общественного контроля», — добавил глава СПЧ.

Как отмечает «Дождь» со ссылкой на слова Федотова, Путин заявил, что знает о ситуации с Дадиным. По информации издания, президент предложил расширить возможности общественного контроля в местах принудительного содержания.

1 ноября в средства массовой информации попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по введенной в июле 2014 года статье 212.1 УК РФ — за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Ранее Дадина четырежды задерживали и приговаривали к штрафу за участие в не согласованных с властями акциях — 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.