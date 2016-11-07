Российское правительство запретило госорганам запрашивать у населения 85 наименований документов и сведений при оказании госуслуг. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

В перечень попала информация, которой и так располагают 25 федеральных органов исполнительной власти. Теперь обязанность по предоставлению недостающих данных возложена на них.

В частности, в список включили сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания, о лишении гражданина водительских прав, о прохождении им военной службы по призыву, об имеющихся у него нарушениях ПДД, о наличии или отсутствии судимости, нахождении в розыске или фактах уголовного преследования. Также в перечень попали данные о размере получаемой гражданином пенсии и других выплатах, учитываемых при расчете совокупного дохода семьи. Кроме того, госорганы больше не смогут запрашивать у населения сведения из Единого госреестра юридических лиц и Единого госреестра индивидуальных предпринимателей.

Предполагается, что принятые меры позволят повысить эффективность информационного взаимодействия органов власти, ускорить предоставление сведений по межведомственным запросам и улучшить качество государственных и муниципальных услуг.