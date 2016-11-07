Министр внутренних дел Владимир Колокольцев отчитался о сокращении количества убийств в России. Официальную статистику ведомства он привел в эфире телеканала «НТВ».

На 20 % снизилось число убийств в России

с 2011 по 2015 год

Количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью за этот же срок уменьшилось на 21 %. Число разбойных нападений сократилось на треть, а грабежей — на 43 %. Также в МВД зафиксировали снижение уличной преступности и криминальных проявлений среди несовершеннолетних.

Одновременно с этим Колокольцев заявил об увеличении случаев мошенничества на 9,5 %, а вымогательства — на 11,5 %. 40 % всех преступлений составляют кражи. Их количество с начала 2016 года сократилось на 10 %. В общей сложности за десять месяцев органы внутренних дел выявили 93 тысячи экономических преступлений. Каждое четвертое из них — в крупном или особо крупном размере.

Еще 23 тысячи преступлений, зафиксированных в 2016 году, носят коррупционный характер. Их выявляемость за последние пять лет увеличилась на 21 %. Приоритет здесь отдается взяточничеству.

«В целом, если посмотреть на преступность, конечно, не все зависит от деятельности внутренних дел. Все-таки в большей степени это зависит от социально-экономических факторов, от структуры населения того или иного региона, от ментальности, от возрастного состава, от внешних факторов, изменения миграционных потоков», — заключил министр.

Ранее в Росстате сообщали, что по итогам 2015 года число убийств в России сократилось на 9,6 % — до 11 679 случаев за год, что является самым низким показателем с момента распада СССР. В МВД тогда эту информацию подтвердили.