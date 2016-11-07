Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что в истории «без мифологизации нельзя». Об этом она сказала в интервью «Интерфаксу».

Без героев, без героического облика исторических персонажей нельзя обойтись. Будь ты маленький человек, будь ты взрослый, у тебя должен быть идеал, к которому нужно стремиться Ольга Васильева, министр образования и науки

Васильева рассказала, что в споре о подвиге 28 панфиловцев она разделяет мнение своего учителя, академика Георгия Куманёва. Он считает подвиг панфиловцев историческим фактом. «Я чту учителей», — добавила Васильева. При этом министр назвала Иосифа Сталина «человеком, тирания которого очевидна», который несет ответственность за политические репрессии.

Также в интервью Васильева прокомментировала появление памятника Владимиру, который установили на Боровицкой площади. «Историческая параллель очевидна. Владимир не только креститель Руси, он еще и человек, который принимал важные политические решения, в том числе в области государственного строительства», — сказала министр.