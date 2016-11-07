Депутатам Госдумы запретили выезжать на служебном автомобиле дальше 50 километров от Москвы
Депутатам Государственной думы запретили выезжать за пределы Москвы на служебном автомобиле далее 50 километров. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на неназванные источники в парламенте.
Уточняется, что соответствующее устное распоряжение в адрес депутатов не регламентируется правовыми актами.
«Этого нет в регламенте или федеральных законах, там не прописаны четкие рамки того, сколько километров вглубь региона может следовать депутат. Но есть устное распоряжение о том, что от административных границ Москвы в Московскую область можно ездить на служебном автомобиле не далее 50 километров. Эта рекомендация существовала и раньше, но очень часто на нее закрывали глаза. Теперь это уже не просто рекомендация, а запрет», — пояснил источник.
Отмечается, что, согласно федеральному закону о транспортном обслуживании депутатов Госдумы, для поездок членов парламента по служебным делам автомобиль предоставляется органами власти субъектов федерации, для Москвы и Московской области — федеральными органами. При этом дополнительных ограничений в самом законе не содержится.
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