Депутатам Государственной думы запретили выезжать за пределы Москвы на служебном автомобиле далее 50 километров. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на неназванные источники в парламенте.

Уточняется, что соответствующее устное распоряжение в адрес депутатов не регламентируется правовыми актами.

«Этого нет в регламенте или федеральных законах, там не прописаны четкие рамки того, сколько километров вглубь региона может следовать депутат. Но есть устное распоряжение о том, что от административных границ Москвы в Московскую область можно ездить на служебном автомобиле не далее 50 километров. Эта рекомендация существовала и раньше, но очень часто на нее закрывали глаза. Теперь это уже не просто рекомендация, а запрет», — пояснил источник.

Отмечается, что, согласно федеральному закону о транспортном обслуживании депутатов Госдумы, для поездок членов парламента по служебным делам автомобиль предоставляется органами власти субъектов федерации, для Москвы и Московской области — федеральными органами. При этом дополнительных ограничений в самом законе не содержится.