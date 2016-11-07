Какие юмористические передачи нравятся россиянам
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие юмористические телепередачи нравятся населению.
Место
Название передачи
Одобрение, %
«Ералаш»
76
КВН
69
«Уральские пельмени»
63
«Петросян-шоу»
48
«6 кадров»
43
Программа Первого канала «Вечерний Ургант» набрала одинаковое число сторонников и противников — по 43 %. У остальных передач, участвовавших в опросе, уровень неодобрения оказался выше. 49 % россиян заявили о своей нелюбви к Comedy Club. 51 % не нравится Comedy Woman. А 55 % отрицательно относятся к программе Stand Up.
Одновременно с этим Comedy Club и Comedy Woman оказались в пятерке передач, которые, по мнению россиян, за последние годы стали интереснее. Они же возглавили топ юмористических программ, наоборот, сдавших позиции.
В последний список зрители также включили «Петросян-шоу» и КВН.
Наиболее популярной юмористической передачей в России остается КВН.
За последний год ее смотрели 65 % респондентов. На втором месте расположились «Уральские пельмени» (63 %), а на третьем — «Ералаш» (61 %). Также в топ-5 попали Comedy Club (45 %), «Петросян-шоу» (45 %) и «Вечерний Ургант» (42 %).
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