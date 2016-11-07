Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие юмористические телепередачи нравятся населению.

Место Название передачи Одобрение, %

«Ералаш» 76

КВН 69

«Уральские пельмени» 63

«Петросян-шоу» 48

«6 кадров» 43

Программа Первого канала «Вечерний Ургант» набрала одинаковое число сторонников и противников — по 43 %. У остальных передач, участвовавших в опросе, уровень неодобрения оказался выше. 49 % россиян заявили о своей нелюбви к Comedy Club. 51 % не нравится Comedy Woman. А 55 % отрицательно относятся к программе Stand Up.

Одновременно с этим Comedy Club и Comedy Woman оказались в пятерке передач, которые, по мнению россиян, за последние годы стали интереснее. Они же возглавили топ юмористических программ, наоборот, сдавших позиции.

В последний список зрители также включили «Петросян-шоу» и КВН.

Наиболее популярной юмористической передачей в России остается КВН.

За последний год ее смотрели 65 % респондентов. На втором месте расположились «Уральские пельмени» (63 %), а на третьем — «Ералаш» (61 %). Также в топ-5 попали Comedy Club (45 %), «Петросян-шоу» (45 %) и «Вечерний Ургант» (42 %).