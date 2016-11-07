В «Единой России» рекомендовали депутату Госдумы Наталье Поклонской воздержаться от медийной активности. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на два источника, близких к руководству «Единой России».

По словам одного из источников, неоднозначные высказывания Поклонской вызвали бурное негодование внутри фракции. Как пояснил собеседник издания, «эпатажные действия» Поклонской расходятся с «курсом на профессионализацию парламента», ранее объявленным руководством думы.

Ранее Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить еще не снятый фильм «Матильда» Алексея Учителя об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Кроме того, Поклонская опубликовала пост в своем блоге, где поставила в один ряд Владимира Ленина и Адольфа Гитлера, назвав их «извергами XX столетия». Также в соцсетях широко разошелся пост с выступление генпрокурора в эфире «Вести FM», где она неправильно процитировала фразу Чацкого из пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова, а затем приписала ее полководцу Александру Суворову.