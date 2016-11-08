Московская погода побила суточный рекорд по количеству осадков, который был зафиксирован в 1910 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное Метеобюро.

«За сутки 7 ноября в Москве, на станции ВДНХ, выпало 18 миллиметров осадков: семь миллиметров ночью в виде снега, и 11 миллиметров днем преимущественно в виде дождя», — рассказали синоптики, добавив, что оказался перекрыт прежний суточный максимум осадков. «Рекорд составлял 13,4 миллиметра и принадлежал 1910 году», — уточняется в сообщении.

Вместе с тем за первую неделю ноября в Москве выпало более половины месячной нормы осадков. Кроме того, в пятницу, 11 ноября, в столице вновь ожидается снегопад.

