Обновлено: добавлено опровержение от правительства.

С 2019 года зарплаты федеральных чиновников повысят на 38 %. Об этом сообщает агентство RT со ссылкой на пресс-службу правительства.

В кабинете министров напомнили, что зарплаты чиновников не индексировались с 2014 года. Предстоящее же увеличение вознаграждения предусмотрено планом развития государственной гражданской службы в России.

Зарплата федеральных чиновников увеличится в основном за счет гарантированной части — оклада, а не премий. По данным Росстата, по итогам первой половины 2016 года их среднемесячный заработок составлял 99,9 тысячи рублей. После индексации в январе 2019 года он вырастет до 137,8 тысячи. При этом за период с 2002 по 2013 год зарплаты госслужащих в целом увеличились в шесть раз.

В конце 2015 года в федеральных государственных органах работали 39,7 тысячи человек. В январе 2016 года количество чиновников сократили на 10 %.

UPD (12:25): В департаменте пресс-службы и информации правительства опровергли сообщения о предстоящей индексации зарплат федеральных чиновников. «Мы опровергаем эту информацию», — заявил агентству «РБК» сотрудник ведомства.