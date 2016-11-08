Российские оппозиционеры и правозащитники подали заявку на проведение 20 ноября антивоенного митинга в Москве. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Организаторами мероприятия выступают «Парнас», «Партия 5 декабря», «Либертарианская партия России», а также движения «За права человека» и «Солидарность».

Их представители хотят выступить против массового уничтожения мирных жителей в Алеппо и положить «начало большому разговору о целесообразности военного присутствия России в Сирии». Также они планируют обсудить агрессивную внешнюю политику страны и затронуть проблему политических репрессий.

В октябре 2016 года министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон одобрил предложение призвать всех, кого беспокоит судьба сирийских граждан, пикетировать российское посольство в столицах по всему миру, чтобы прекратить войну. 4 ноября у здания дипмиссии России в Лондоне состоялась первая акция. Российский МИД ответил на нее нотой протеста.

Ранее международные правозащитные организации неоднократно обвиняли Россию в нанесении вреда мирному населению Сирии. В частности, они призывали не переизбирать страну в Совет ООН по правам человека из-за ее агрессии при проведении военной операции. Это сказалось на голосовании — Восточную Европу в СПЧ теперь будут представлять Венгрия и Хорватия.

Россия нанесла первые авиаудары в Сирии 30 сентября 2015 года после того, как Совет Федерации разрешил Путину использовать войска за границей. 14 марта 2016 года военная операция завершилась, однако уже 18 марта стало известно, что российская сторона примет участие в наступлении правительственных войск на города, захваченные боевиками запрещенного в России «Исламского государства».