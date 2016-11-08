Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заблокировала на территории России доступ к торрент-трекеру с порнографией PornoLab. Об этом сообщает интернет-издание Meduza со ссылкой на сообщение на странице самого сайта, а также на данные портала antizapret.info

Уточняется, что 4 ноября администрация PornoLab объявила, что получила письмо от Роскомнадзора с требованием удалить «противоправную информацию» под угрозой ограничения доступа к сайту. При этом в письме не указывалось, какую именно информацию нужно удалить. В связи с этим в PornoLab предположили, что ресурс вскоре будет заблокирован, и предложили своим пользователям несколько способов обхода блокировки.

Ранее Роскомнадзор неоднократно требовал от PornoLab удалить ту или иную информацию, и сайт выполнял предписания чиновников.