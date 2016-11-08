Депутат Государственной думы от «Единой России» Наталья Поклонская опровергла информацию о получении от партии рекомендаций ограничить свою медийную активность. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я высказываю свое личное мнение, поэтому об этих заявлениях мне не известно. Может, кому-то об этом известно больше, может, другая какая-то Поклонская есть?» — заявила депутат.

7 ноября интернет-издание Znak.com сообщало, что в «Единой России» рекомендовали Поклонской воздержаться от медийной активности. По словам одного из источников, неоднозначные высказывания последней вызвали бурное негодование внутри фракции. Как пояснил собеседник издания, «эпатажные действия» Поклонской расходятся с «курсом на профессионализацию парламента», ранее объявленным руководством думы.

Ранее Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить еще не снятый фильм «Матильда» Алексея Учителя об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Кроме того, Поклонская опубликовала пост в своем блоге, где поставила в один ряд Владимира Ленина и Адольфа Гитлера, назвав их «извергами XX столетия». Также в соцсетях широко разошелся пост с выступлением генпрокурора в эфире «Вести FM», где она неправильно процитировала фразу Чацкого из пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова, а затем приписала ее полководцу Александру Суворову.