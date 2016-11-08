Политехнический музей оштрафовали за проведение детских образовательных кружков без лицензии. Сумма штрафа составила 185 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте московской прокуратуры.

В сообщении уточняется, что, согласно уставу, музей является некоммерческой организацией, осуществляющей культурную, образовательную и научную деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей. Однако в нем организован образовательный проект «Научные лаборатории» с направлениями «Лаборатория биологии», «Лаборатория физики», «Лаборатория химии» и «Лаборатория математики».

«Процесс реализации данных программ является образовательной деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам, которая в соответствии с федеральным законом „Об образовании в Российской Федерации“ подлежит лицензированию. Однако заявление от ФГБУК „Политехнический музей“ о выдаче лицензии на осуществление образовательной деятельности (в части дополнительного образования несовершеннолетних) в департамент образования города Москвы не поступало, лицензия данному учреждению не выдавалась», — сказано на сайте прокуратуры.

Помимо штрафа, к ответственности привлекли два виновных должностных лица.