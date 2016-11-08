Представители Московского автодорожного института предложили столичным властям увеличить стоимость парковки в три раза — до 230 рублей за час. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил заведующий кафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев, загруженность парковок в Москве составляет 90 %. По его словам, это провоцирует водителей нарушать правила дорожного движения, перекрывая путь для пешеходов и дорогу для общественного транспорта.

«Мы выяснили, что сегодня 70 % столичных водителей используют парковки для рабочих поездок, при этом 46 % ищут место для стоянки свыше пяти минут, что очень много. Это провоцирует создание „блуждающего“ трафика и лишних перепробегов», — заявил Жанказиев.

Он также добавил, что загруженность внеуличных парковок в центре Москвы, где стоимость часа стоянки составляет 300 рублей, не превышает 40 % — то есть цена выступает решающим фактором в вопросе регулирования загруженности парковок. В связи с этим в МАДИ предлагают повысить минимальную цену часа парковки в центре Москвы, сократить количество «льготных» парковочных часов до двух, а также ввести прогрессивную шкалу тарифов на самых загруженных улицах.

В конце октября 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил о неизбежном повышении стоимости платной парковки в столице. По его словам, тарифы планируется поднять уже в 2017 году. По применяемой властями методике повышение цен затронет зоны с заполняемостью парковок в 80 % и выше. Участки, свободные на 40 % и больше, трогать не будут. Результатов соответствующего мониторинга у мэрии пока нет, поэтому никакой конкретики Собянин не привел.