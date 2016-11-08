Обвиняемая в участии в погроме выставки «Скульптуры, которых мы не видим» в «Манеже» Людмила Есипенко сообщила, что уголовное дело против нее прекращено. Об этом она написала на своей странице в Facebook, уточнив, что соответствующее уведомление пришло ей по почте.

«Решила я поехать в центр города, потому что уж очень мне понравился на фотографиях памятник князю Владимиру, установленный 4 декабря на Боровицкой площади, захотелось увидеть его воочию. Выхожу из дома, открываю почтовый ящик и вижу письмо из дознания. Думаю: „Ну вот, очередная повестка...“ Каково же было мое удивление, когда, раскрыв пакет, я увидела там „Постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления“, датируемое аж 23 сентября 2016 года!» — рассказала Есипенко.

4 НОЯБРЯ, В ДЕНЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, Я ПОЛУЧИЛА ПИСЬМО ПО ПОЧТЕ О ТОМ, ЧТО МОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗАКРЫТО!!! Это... Опубликовано Милой Одеговой 6 ноября 2016 г.

Официального подтверждения информации о прекращении уголовного дела в отношении Есипенко в настоящий момент нет.

Есипенко оставалась единственной задержанной по уголовному делу о погроме в «Манеже». Ранее нескольких участников акции, в том числе лидера православного движения «Божья воля» Дмитрия Цорионова (Энтео), приговорили к административному наказанию. Саму Есипенко оштрафовали на тысячу рублей по статье «Мелкое хулиганство».

В августе 2015 года активисты религиозного движения «Божья воля» устроили погром на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в московском «Манеже». Перед началом акции лидер движения Дмитрий Цорионов по прозвищу Энтео заявил присутствующим на выставке, что ее экспонаты нарушают закон «О защите чувств верующих». После активисты начали громить скульптуры и рельефы на тему распятия Христа, датированные 60–70-ми годами прошлого столетия.