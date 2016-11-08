Президент России Владимир Путин поручил правительству оперативно изменить законопроект о замене индексации пенсий единовременной выплатой в 5 тысяч рублей, чтобы его положения распространились и на военных пенсионеров и приравненных к ним граждан. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Мы говорили, что эта мера будет касаться всех категорий. Мы с вами дорожим тем, о чем мы говорим, и люди знают, что мы стремимся к выполнению по максимуму того, что обещаем Владимир Путин, президент России

При этом глава страны отметил, что ему, скорее всего, понятна логика, по которой военных пенсионеров исключили из числа получателей дополнительной выплаты. По его мнению, это связано с большим размером их ежемесячной пенсии — 24 тысячи рублей против 13 тысяч в гражданском секторе.

В конце августа 2016 года власти приняли решение заменить доиндексацию пенсий разовой выплатой в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года. Чиновники сразу уточнили, что почти 300 тысяч российских пенсионеров, постоянно проживающих за рубежом, не получат выплат. При этом в правительстве до последнего полагали, что закон обойдет стороной и военных пенсионеров.

Как подсчитал Slon Magazine, в результате замены индексации на разовую выплату с 2016 по 2018 годы пенсионеры недополучат в общей сложности 38 тысяч рублей без учета инфляции.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что «лучше, когда в этих условиях будет единократная выплата, когда что-то можно купить к празднику, еще что-то сделать, чем будет размазано тонким слоем и вообще не чувствоваться никак». Он также добавил, что для реализации этого решения дополнительно потребуется более 200 миллиардов рублей. Вместе с тем, по словам премьера, следующие индексации пенсий в 2017 году будут проведены в обычном порядке и в полном объеме — первая из них состоится в феврале.

Соответствующим решением правительства остались довольны лишь 3 % россиян.