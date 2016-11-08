Обновлено: добавлена информация об апелляции Политехнического музея

Представители Политехнического музея прокомментировали The Village ситуацию со штрафом в 185 тысяч рублей, выписанным учреждению прокуратурой за проведение детских образовательных кружков без лицензии.

«Научные лаборатории не претендуют на то, чтобы считаться учебным заведением. Дети, посещающие наши лекции и мастер-классы, не сдают экзамены и не получают оценки и дипломы. В данном случае речь идет лишь о досуговой, просветительской деятельности, которая определена уставом Политехнического музея», — заявили в Политехе, добавив, что рамки направлений деятельности музея, установленные государственными органами, «никогда не предполагали наличие тех лицензий, о которых говорит прокуратура Москвы».

Также в Политехе отметили, что считают необходимость получения лицензии «предметом для широкой дискуссии, так как „Закон об образовании“ недостаточно ясно уточняет границу между разными видами образовательной деятельности». Вместе с тем в музее предупредили, что сложившаяся ситуация может стать прецедентом, вслед за которым «всем музеям, центрам, дворцам пионеров и другим местам досуга придется полностью менять и свою внутреннюю организацию».

UPD (19:00): Политехнический музей подаст апелляцию на решение прокуратуры Москвы о штрафе в 185 тысяч рублей за «безлицензионное оказание дополнительных образовательных услуг» и нарушение прав несовершеннолетнего при проведении занятий в кружке «Самый юный медик». Об этом сообщила директор отдела внешних связей Политеха Александра Хейфец, передает ТАСС.

«Музеи занимаются просветительской деятельностью, а не образовательной. Мы не спрашиваем с детей и с родителей уровень знаний, не отслеживаем и не проверяем эти знания. Естественно, мы будем подавать апелляцию и далее смотреть, как будут развиваться события», — заявила Хейфец.



Ранее сообщалось, что Политехнический музей оштрафовали за проведение детских образовательных кружков без лицензии на 185 тысяч рублей. В сообщении прокуратуры уточнялось, что, согласно уставу, музей является некоммерческой организацией, осуществляющей культурную, образовательную и научную деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей. Однако в нем организован образовательный проект «Научные лаборатории» с направлениями «Лаборатория биологии», «Лаборатория физики», «Лаборатория химии» и «Лаборатория математики». Помимо штрафа, к ответственности привлекли два виновных должностных лица.