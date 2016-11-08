Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече со студентами Российского университета дружбы народов прокомментировала ситуацию с возможным запретом в стране бэби-боксов. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

«Ничего нельзя исключать, что спасло бы жизнь маленькому человеку. Если это работает, нужно дать практике накопиться, чтобы сделать выводы», — заявила Москалькова.

Она также отметила, что существование бэби-боксов «не приводит к увеличению количества отказов от новорожденных детей». По словам Москальковой, запрет бэби-боксов может, напротив, привести к увеличению количества случаев негуманного обращения с детьми.

Ранее стало известно, что российское правительство отказалось поддержать законопроект, запрещающий размещать в стране бэби-боксы — специально оборудованные колыбели, в которых мать может анонимно оставить ребенка, от которого она решила отказаться.