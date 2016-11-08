Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в ходе расширенного заседания комитета Государственной думы рассказал о том, как возможное введение в России «налога на тунеядство» повлияет на неработающих матерей, пенсионеров и инвалидов. Слова Топилина приводит информагентство «Москва».

Надо внимательно посмотреть все по этому поводу, появились какие-то инсинуации, что это должны платить матери, которые детей воспитывают, пенсионеры, дети, инвалиды. Те, кто легитимно не работает, никакого налога платить не будет максим топилин, министр труда и социальной защиты России

UPD (19:05): Также Топилин отметил, что в российском правительстве не ведется работа над законопроектом о введении так называемого «налога на тунеядство».

«Законопроекта такого в правительстве нет. Это наш сигнал тем, кто хочет жить за чужой счет. Правительством не будет внесено в Госдуму», — заявил глава Минтруда.

Ранее Топилин предложил взимать по 20 тысяч рублей в год с находящихся в трудоспособном возрасте безработных граждан, на самом деле располагающих доходами, с которых «они ничего не платят». При этом он уточнил, что пока инициатива по введению «налога на тунеядство» находится лишь на уровне идеи. Никакого законопроекта на этот счет не существует, и неизвестно, когда он появится.