Власти Москвы утвердили комплекс мер по охране окружающей среды в программе подготовки столицы к проведению матчей Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщается на официальном сайте городской мэрии.

Так, в правительстве планируют проводить мониторинг атмосферного воздуха, при этом жителей столицы будут информировать об экологической обстановке в городе. Для этого у «Лужников» и стадиона «Открытие Арена» в Тушине, где будут проводиться матчи, установят две мобильные станции мониторинга воздуха. Вместе с тем на смотровой площадке «Воробьевы горы» перед фестивалем болельщиков проведут мероприятия, «направленные на повышение экологического сознания москвичей и туристов».

Кроме того, на территории спортивных объектов оборудуют специальные зоны для курильщиков. Здесь также обеспечат и раздельный сбор твердых отходов, который, по планам организаторов, позволит повторно использовать материалы и перерабатывать отдельные виды мусора.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Первый же в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.