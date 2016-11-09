Совет по правам человека нашел подтверждение информации о насилии в сегежской колонии, где отбывает срок пожаловавшийся на пытки активист Илья Дадин. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам члена СПЧ Игоря Каляпина, описанные Дадиным события имели место, хотя некоторые моменты могли быть преувеличены из-за того, что тот впервые находится в месте лишения свободы. «Медиазона» уточняет, что факты побоев подтвердились и в результате общения правозащитников с другими заключенными. При этом их жалобы оказались не связаны с письмом Дадина и касаются событий, происходивших в разное время.

Одновременно с этим Каляпин рассказал, что делегации так и не удалось получить материалы о привлечении Дадина к дисциплинарной ответственности. Заключенного несколько раз выдворяли в штрафной изолятор, что должно было сопровождаться рапортами сотрудников и его объяснительными. Руководство колонии выдавать документы отказалось, сославшись на указание ФСИН из Москвы.

Получить записи с камер за 11 и 12 сентября, когда Дадин только прибыл в колонию и, по его словам, сразу же подвергся пыткам, не удалось. В колонии пояснили, что срок хранения видеозаписей на сервере составляет 30 суток, поэтому они не сохранились. Однако с 11 сентября прошло 29 дней.

По результатам проверки правозащитники составят докладную записку и передадут ее главе СПЧ Михаилу Федотову.

1 ноября в средства массовой информации попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по введенной в июле 2014 года статье 212.1 УК РФ — за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Ранее Дадина четырежды задерживали и приговаривали к штрафу за участие в не согласованных с властями акциях — 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.