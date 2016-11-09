Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, прошедших в США во вторник, 8 ноября. Его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон уже признала поражение. The Village собрал реакцию российских пользователей соцсетей на итоги голосования.

В США впервые президентом могла стать женщина. Тем не менее впервые президентом стал Трамп. — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 9 ноября 2016 г.

Рыжий-рыжий-конопатый, убил бабушку антимусульманской риторикой. — Денис Чужой (@fe_city_boy) 9 ноября 2016 г.

Не понимаю, почему Кремль за Трампа? Они его программу не читали. Чувак же уронит цены на нефть либерализацией добычи и экспорта в США. — Alexey Navalny (@navalny) 9 ноября 2016 г.

Подумал: сейчас появится пародийный Русский аккаунт Трампа. И сразу увидел его в ленте https://t.co/VMlQrW69Ya — Alexey Navalny (@navalny) 9 ноября 2016 г.

Многие в России уже думают, что при мне у них появятся дороги, перестанут обсцыкаться подъезды и исчезнет ВИЧ эпидемия.



Я не допущу этого! — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 9 ноября 2016 г.

8 лет назад Россия также топила за Обаму. Типа, Маккейн – русофоб и ядерная война, а Обама – няшка. А потом он как начал ссать в подъездах… — Гуго Карлович™ (@JoN_TM) 9 ноября 2016 г.

Самый шик, конечно, будет тогда когда Трамп переобуется и обоссыт всех наших патриотов, но это завтра, а сегодня великий день великой страны — Сталингулаг (@StalinGulag) 9 ноября 2016 г.

Дело не в том, кто такой Трамп, а в том чего хочет американский народ. И кого он хочет - того получает! Это вам не мы со своим "царю виднее" — Сталингулаг (@StalinGulag) 9 ноября 2016 г.

Важно понимать, что родись Трамп в России уже бы сгнил в тюрьме за попытку пролезть во власть, а в США он стал президентом. Вот вся разница — Сталингулаг (@StalinGulag) 9 ноября 2016 г.

смысла смотреть новый сезон House of cards нет - жизнь оказалась интереснее, в который раз — Sergey Goryashko (@seriozha_s) 9 ноября 2016 г.

19 декабря 2016 года за нового президента и вице-президента США проголосует коллегия выборщиков. 20 января 2017 года избранный президент принесет присягу и вступит в должность.