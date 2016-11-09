Россияне — о победе Трампа на президентских выборах в США
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, прошедших в США во вторник, 8 ноября. Его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон уже признала поражение. The Village собрал реакцию российских пользователей соцсетей на итоги голосования.
19 декабря 2016 года за нового президента и вице-президента США проголосует коллегия выборщиков. 20 января 2017 года избранный президент принесет присягу и вступит в должность.
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