Полицейские задержали мужчину, по вине которого вечером 8 ноября произошел сбой в движении поездов Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, — нарушителя обнаружили в тоннеле на перегоне между станциями «Кунцевская» и «Славянский бульвар», из-за чего пришлось снять напряжение контактного рельса и приостановить движение составов. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили источники агентства в правоохранительных органах, мужчина направлен для проверки в психиатрическую больницу. Отмечается, что во время задержания он находился в неадекватном состоянии с признаками алкогольного опьянения.

Вместе с тем после проверки тоннеля движение поездов на линии было восстановлено.

