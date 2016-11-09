В компании «Аэрофлот» рекомендуют пассажирам Шереметьева приезжать в аэропорт 10 и 11 ноября заблаговременно из-за ухудшения погодных условий. Соответствующее обращение опубликовано на сайте авиаперевозчика.

«10 и 11 ноября в Московском регионе ожидается резкое ухудшение метеоусловий: мокрый снег (временами сильный), снег с дождем. В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем вам прибывать в аэропорт заблаговременно», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили о возможности воспользоваться скоростным электропоездом «Аэроэкспресс» в связи с ожидаемыми заторами на дорогах.