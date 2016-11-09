Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян на тему их отношения к правоохранительным органам. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

24 % россиян заявили,

что «определенно не доверяют» полиции

О полном доверии правоохранительным органам рассказали 14 % опрошенных, еще 33 % заявили, что «скорее доверяют» полиции.

На вопрос «Как вы в целом оцениваете работу полиции в вашем регионе?» 47 % респондентов ответили «средне», 22 % — «хорошо», 15 % — «плохо». Вместе с тем на вопрос «Чувствуете ли вы себя защищенными от преступных действий?» «скорее да» и «скорее нет» ответили одинаковое количество россиян — по 26 %. При этом 73 % опрошенных заявили, что им ни разу не приходилось наблюдать ситуацию, при которой сотрудник полиции нарушал бы права человека.

Опрос проводился среди 1 600 человек в 130 населенных пунктах 46 регионов страны.