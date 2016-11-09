Уровень бедности в России будет сокращаться ближайшие два года. Это следует из ноябрьского доклада Всемирного банка об экономике России, пишет онлaйн-издание Republic, в распоряжении которого имеется документ.

Эксперты ожидают, что по итогам 2016 года уровень бедности в России упадет до 13 % (с 13,3 % в 2015 году). В докладе поясняется, что часть населения преодолеет бедность, поскольку их номинальные доходы будут расти быстрее, чем прожиточный минимум. Также замедлится рост цен на продукты после скачка в 2015 году.

В ВБ прогнозируют снижение уровня бедности в 2017 и 2018 годах — до 12,2 % и 11,8 % соответственно. Причиной названы инфляция и ускорение роста зарплат.