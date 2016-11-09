Коммунальные службы Москвы переведены на круглосуточный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков, передает ТАСС.

«По прогнозу синоптиков, в ночь на четверг столичный регион окажется в зоне действия мощного циклона, который принесет с собой обильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя и переходы температуры через ноль градусов», — заявил Бирюков, добавив, что в уборке города от снега задействуют более 10 тысяч единиц спецтехники и до 20 тысяч рабочих.

Так, тротуары, пешеходные зоны, остановки общественного транспорта и подходы к станциям метро и социально значимым объектам дополнительно обработают противогололедными материалами и мраморной крошкой. Кроме того, под контроль возьмут опасные участки дорог — например, мосты, тоннели, эстакады, набережные, низинные места и путепроводы.

По данным метеорологов, с 06:00 до 09:00 четверга, 10 ноября, в Москве выпадет до четырех сантиметров, а с 09:00 до 21:00 — еще более 14 сантиметров снега. До полудня температура воздуха не превысит нуля градусов, а затем повысится до плюс 1 градуса. Вместе с тем вечером 10 ноября мокрый снег сменится дождем.

