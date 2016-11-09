Департамент Москвы по конкурентной политике объявил конкурс на проект благоустройства площади Тверская Застава, основным пунктом которого станет продление трамвайной линии от Лесной улицы до самой площади и обустройство на ней разворотного кольца. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Стоимость проекта оценили в 74 миллиона рублей. В проектной документации говорится, что, помимо работы по строительству и продлению трамвайной линии, благоустройство будет включать в себя реставрацию памятника Максиму Горькому, а также ремонт фасадов и кровель зданий.

Кроме того, подрядчик должен будет создать проект архитектурно-художественной подсветки памятника Горькому и подсветки пешеходного туннеля под Тверским виадуком. Как уточняет ТАСС, ранее на площади Тверская Застава планировалось построить транспортную развязку, но этот проект в 2015 году признали неэффективным, поэтому площадь решено благоустроить.

