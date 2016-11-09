Благоустройство площади Тверская Застава за 74 миллиона рублей
Департамент Москвы по конкурентной политике объявил конкурс на проект благоустройства площади Тверская Застава, основным пунктом которого станет продление трамвайной линии от Лесной улицы до самой площади и обустройство на ней разворотного кольца. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.
Стоимость проекта оценили в 74 миллиона рублей. В проектной документации говорится, что, помимо работы по строительству и продлению трамвайной линии, благоустройство будет включать в себя реставрацию памятника Максиму Горькому, а также ремонт фасадов и кровель зданий.
Кроме того, подрядчик должен будет создать проект архитектурно-художественной подсветки памятника Горькому и подсветки пешеходного туннеля под Тверским виадуком. Как уточняет ТАСС, ранее на площади Тверская Застава планировалось построить транспортную развязку, но этот проект в 2015 году признали неэффективным, поэтому площадь решено благоустроить.
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