Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с предложением вынести вопрос о законодательном закреплении понятия «российская нация» на референдум. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Главное слово — за людьми. Я думаю, что это вопрос для референдума», — заявила Москалькова, добавив, что идею российской нации «не следует ассоциировать с одним народом, даже титульной нацией», так как «это может обидеть другие народы, народности, национальности».

Также омбудсмен отметила, что, по ее мнению, «нужно провести широкие общественные слушания и мониторинг общественного мнения», напомнив, что аналогичную тему обсуждали еще во времена СССР, «для того чтобы уйти от национального вопроса».

Ранее президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы разработать закон о российской нации. По мнению президента, в такой закон может вырасти стратегия по развитию национальных отношений в стране. Путин также поддержал идею провести Год единства российской нации. При этом он отметил, что пока еще не решен вопрос о специальной структуре, которая займется национальными вопросами на федеральном уровне.

Позднее появилась информация, что комитет Государственной думы по делам национальностей начал разработку концепции соответствующего законопроекта.