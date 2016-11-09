Главное управление министерства чрезвычайных ситуаций по Москве распространило экстренное предупреждение о снеге с дождем и гололеде в столице. Об этом сообщает ТАСС.

«По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 01:00 до 15:00 10 ноября в Москве и Московской области ожидается снег, мокрый снег, переходящий в дождь, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах сильная гололедица. Прогнозируется усиление юго-восточного ветра с порывами до 12–17 метров в секунду», — говорится в сообщении ведомства.

Ведомство также отмечает, что из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, падения деревьев и повреждения рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах и повреждениям автотранспорта. Кроме того, во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.