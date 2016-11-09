Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Мень поддержал предложение Роспотребнадзора снизить минимальную температуру горячей воды в российских квартирах на десять градусов. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня специалисты говорят о том, что более правильный подход — снизить до 50, а раз в сутки прогревать до 70 градусов, чтобы делать дезинфекцию воды. Эксперты нас убеждают, что это более эффективно и с точки зрения экономии, и с точки зрения дезинфекции воды лучше срабатывает, нежели поддерживать температуру в 60 градусов» александр мень, министр строительства и ЖКХ России

Вместе с тем глава Минстроя отметил, что снижение температуры не отразится на качестве воды.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал предложение сократить минимальную температуру водопроводной горячей воды на десять градусов. По мнению представителей ведомства, это позволит снизить тарифы ЖКХ. Вместе с тем в Роспотребнадзоре отметили, что очистку воды смогут обеспечить водоканалы.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко установил минимальный порог нагрева горячей водопроводной воды в 60 градусов Цельсия в 2009 году. Затем правительство ввело допустимые нормы по отклонению от этой температуры на 3–5 градусов с последующим перерасчетом стоимости услуги. Однако в 2013 году Верховный суд отменил эти поправки и вернул строгую норму.