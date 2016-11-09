Официальный представитель компании «Роснефть» Михаил Леонтьев заявил, что материал «РБК» «Шесть вопросов об иске „Роснефти“: почему ее требования необоснованны» может быть попыткой давления на суд с помощью формирования общественного мнения. Слова Леонтьева приводит информагентство RNS.

«Я хочу напомнить, что в рамках возможности заключения мирового соглашения они сами предлагали признать распространенную информацию, по сути, ложной, тем самым они сами признавали свою вину. Поэтому эта публикация является внутренне противоречивой и юридически беспомощной, и единственной ее целью может быть формирование общественного мнения с целью давления на суд», — заявил Леонтьев.

Ранее на сайте «РБК» появился материал «Шесть вопросов об иске „Роснефти“: почему ее требования необоснованны». В статье отмечается, что иск «Роснефти» к «РБК» на 3,124 миллиарда рублей «не имеет отношения к реальности и может быть похож на сведение счетов с независимым СМИ».

«Роснефть» подала иск о защите деловой репутации к журналистам холдинга «РБК» в апреле 2016 года, впоследствии потребовав компенсацию в размере 3,124 миллиарда рублей. Ответчиками по иску являются авторы статьи «Сечин попросил правительство защитить „Роснефть“ от BP» Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло. Также ответчиком выступает компания «Бизнес-пресс» — учредитель и издатель газеты. Кроме того, соответчиком по иску является «РБК-ТВ» и его ведущий Константин Бочкарёв.

Статью, о которой идет речь, опубликовали на сайте «РБК» 11 апреля. В ней сообщалось, что президент «Роснефти» Игорь Сечин просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет компании во время приватизации ее акций.