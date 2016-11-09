Поликлиники Москвы с 2017 года будут частично оплачивать стоимость госпитализации своих пациентов. Об этом сообщил директор Московского городского фонда обязательного медицинского страхования Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

«В 2017 году мы будем внедрять механизм, когда поликлиника из своего норматива будет оплачивать определенную часть стоимости госпитализации», — заявил Зеленский, добавив, что на первом этапе нововведение будет касаться госпитализации «хронических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей и онкологическими заболеваниями».

Зеленский также добавил, что, по оценкам МГФОМС, пациентов, которые подпадут под действие новой программы в ближайшее время, окажется немногим более 200 тысяч человек.