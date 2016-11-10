Москвич, поставивший на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, выиграл крупную сумму денег. Об этом рассказал главный аналитик «Лиги ставок» Егор Митрушкин на сайте The Question.

2 900 000 рублей выиграл москвич, поставив на победу Трампа

По словам Митрушкина, москвич поставил на Трампа миллион рублей с коэффициентом 2,9. Выигрыш облагается налогом в 13 %. Компания пока не выплатила сумму, так как ждет собрания коллегии выборщиков 19 декабря, на котором Трамп формально будет объявлен президентом. Личность победителя не раскрывается.

Выигрыш зависел от того, в какой момент была сделана ставка. «Коэффициенты на Клинтон изначально были около 2, потом опустились до 1,2. У Трампа коэффициент изначально был 100, то есть вероятность 1 %, что он победит, потом коэффициент опустился до 2,5 и чуть позже поднялся до 4,5 за день до выборов, на Клинтон в тот момент коэффициент был 1,2», — поясняет Митрушкин. Так, если бы в последний день человек поставил 100 долларов на победу Трампа, то он мог бы выиграть 450 долларов.

Президентские выборы в США состоялись во вторник, 8 ноября. 9 ноября стало известно, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в гонке. Его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон признала поражение.