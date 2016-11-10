Министерство здравоохранения решило внести лекарства в систему обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, сейчас прорабатывается несколько вариантов обеспечения лекарственного страхования с 2019 года. Все они предполагают, что пациентам больше не придется платить за лекарства. При этом часть препаратов исключат из системы госзакупок. Лекарств для борьбы с ВИЧ, гепатитом, туберкулезом и некоторыми другими заболеваниями это не коснется, обещают в Минздраве.

Покупка препаратов будет финансироваться за счет увеличенных взносов в фонд ОМС. С 2019 года ставка отчислений в него должна увеличиться с 5,1 до 5,9 %, что принесет дополнительные 150–200 миллиардов рублей.

Власти обсуждали идею обеспечить россиян лекарствами по страховке еще в 2000-е годы. В 2012 году такой пункт появился в «Стратегии лекарственного обеспечения населения до 2025 года». При этом в Кировской области уже протестировали модель лекарственной страховки. Пилотный проект показал положительные результаты: снизилась смертность от болезней системы кровообращения и первичный выход на инвалидность.

Сейчас льготными лекарствами в России обеспечены ветераны, инвалиды, неработающие пенсионеры, дети до трех лет и многодетные матери. 4,7 миллиона человек получают от федерального бюджета по 12 тысяч рублей в год, а еще 8,9 миллиона обеспечиваются 2,4 тысячи рублей за счет региональных бюджетов. При этом получателей льготы могло бы быть существенно больше, если бы не действующий в системе заявительный принцип — из-за него помощь получают только самые активные пациенты, которые в принципе знают о ее существовании.