МЧС предупредило о начале второго за неделю ледяного дождя в Москве.

По прогнозам, с вечера четверга, 10 ноября, по 18:00 пятницы, 11 ноября, в столице будет идти мокрый снег и ледяной дождь. Из-за сильного ветра и налипания снега возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев и рекламных конструкций, а также возникновение заторов на дорогах. Кроме того, ожидается увеличение числа ДТП из-за гололеда и тумана, который окутает город с 18:00 в четверг по 11:00 в пятницу.

Первый ледяной дождь в Москве прошел утром в четверг, 10 ноября. Он привел к образованию восьмибалльных пробок и проблемам в работе аэропортов. Им пришлось задержать и отменить десятки рейсов. Некоторые из них уже перенесли и с пятницы и субботы, 11 и 12 ноября.