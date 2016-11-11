Социологи «Левада-центра» выяснили, как россияне относятся к забастовкам. Результаты исследования приведены на сайте центра.

32 % Россиян считают

забастовки бесполезными

Таким образом, треть россиян убеждены, что с помощью забастовок «ничего нельзя добиться». При этом четверть опрошенных (26 %) считают забастовки ​крайней мерой, «избежать которой в нынешних условиях бывает невозможно». В то, что забастовки — это нормальное средство для решения проблем, верят 16 % россиян. При этом 8 % опрошенных заявили, что это единственный способ добиться удовлетворения своих требований. При этом отмечается, что в 2010 году такого мнения придерживались 16 % респондентов. ​Количество тех, кто считает забастовки «недопустимыми в нашей стране», увеличилось с 4 до 8 %.

В целом большинство респондентов — а именно 76 % — считают выступления населения против падения уровня жизни в защиту своих прав маловероятными.

Опрос «Левада-центра» проводился с 21 по 24 октября в 137 населенных пунктах 48 регионов России.